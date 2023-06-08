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PFDK cezaları açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

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Giriş Tarihi: 08.06.2023
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PFDK cezaları açıkladı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısına katılmamasından dolayı 225 bin TL para cezası, Beşiktaş'a, Kasımpaşa müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 310 bin TL para cezası verdi.

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