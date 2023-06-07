Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu geçti! Seride durum 2-1'e geldi...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final 3'üncü maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko’yu 97-91 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 97-91 yendi.
Lacivert-beyazlı takım seride 2-1 öne geçti. Serinin 4. maçı 9 Haziran Cuma günü yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Karşılaşmanın ilk periyodunda Anadolu Efes, Pleiss ve M'Baye ile etkili olurken, Fenerbahçe Beko rakibine Hayes-Davis ve Wilbekin ile karşılık vererek periyodu 24-22 önde bitirdi.
İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, dış atışlardan Melih Mahmutoğlu ve Tarık Biberovic ile üst üste bulduğu basketlerle 14. dakikada skoru 30-38 yaptı. Bryant'ın pota altında kaydettiği basketlerle toparlanan Anadolu Efes, Micic ve Clyburn'ün de verdiği destekle skoru lehine çevirdi ve soyunma odasına 52-51 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, daha sonra Calathes ve Hayes-Davis ile oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, 28. dakikada 11 sayılık (65-76) fark yakaladı. Sarı-lacivertliler, son periyoda 78-71 önde girdi.
Son çeyrekte erken faul problemine giren Fenerbahçe Beko karşısında Micic ile skor bulan Anadolu Efes, 37. dakikada 87-86 öne geçti. Etkili performansını devam ettiren lacivert-beyazlı takım, sayı üretmekte zorlanan rakibini 97-91 mağlup etti.
Karşılaşma sonunda koşarak saha içine giren Fenerbahçe Kulübünün yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, soyunma odasına giden hakemlere tepki gösterdi. Bu sırada Anadolu Efesli bazı taraftarlar da Komsuoğlu ve yanında bulunan sarı-lacivertli idarecilere tepki gösterirken, iki taraf arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 Babalar günü haziran ayının kaçında, kaç gün kaldı?
- Senelerdir yanlış yapıyormuşuz! Dondurulmuş kıymayı çözerken buna dikkat!
- Hafta sonu toplu taşıma ücretsiz mi? 9-10-11 Haziran İETT, otobüs, metrobüs, tramvay, metro bedava mı, neden?
- 10 yıllık sigortalıya erken emeklilik kapısı! Sigorta girişi 91-92-94-95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! SGK Erkek/Kadın prim+gün tablosu…
- OnlyFans kapandı mı, neden kapandı? Türkiye erişim kararı ne oldu? OnlyFans nedir?
- BJK-Konyaspor MAŞ SONUCU! 7 Haziran Çarşamba Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi kaç kaç bitti?
- BİM'den kitap gibi katalog! Yaz tatili indirimleri başladı! 9 Haziran Cuma kataloğunda yok yok!
- Çayın, kahvenin yanına eksik etmeyin! Misafirlerinize parmaklarını yedirecek şişleme kek tarifi! Sadece 2 malzemeyle...
- ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED haziran toplantısı hangi tarihte? 2023 FED toplantı tarihleri
- BUĞDAY VE ARPA FİYATLARI 2023! Arpa ve buğday alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? TMO 1 ton buğday taban fiyatı...
- 53 kiloyu eriten Kobra Murat diyeti! 3-4 ayda tek formülle bölge bölge inceldi! 18 yaşındaki oğluyla aynı beden! Meğer Işın Karaca'da...
- 1999 öncesi ve 2000 sonrası için liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! Sigorta başlangıcını 6 yıl öne çekiyor! Bağ-Kur prim eşitlemesi...