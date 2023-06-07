Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten A Spor’a özel açıklamalar! İcardi geliyor mu?

"ERDEN TİMUR'A 'FUTBOLDAN SEN SORUMLUSUN' DEDİM"

"Erden kardeşime 'Futboldan sen sorumlusun' dedim ama bunu söyleyip geri çekilmedim. Erden de son derece başarılı bir yönetim gösterdi. 7/24 takımla birlikte oldu. Dubai'den bile kulübe geliyor ve sporcularla oturuyor. Bazen eve gitmek yerine tesiste kalıyordu."

"Galatasaray olarak tüm rakiplerimizi maç başlamadan önce yemeğe davet ettik. Bu bir adettir. Bizim davetimize icabet etmeyen iki kulüp var. Biri Fenerbahçe, biri Ankaragücü."