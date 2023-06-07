07 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Süper Lig'de 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'de 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 07.06.2023
ABONE OL
Süper Lig’de 4 kulüp PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA