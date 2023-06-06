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Galatasaray taraftarına Icardi müjdesi! Başkan Dursun Özbek resmen duyurdu: Icardi geliyor

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Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
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Galatasaray taraftarına Icardi müjdesi! Başkan Dursun Özbek resmen duyurdu: Icardi geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da yaz transfer dönemine hazırlıklar şimdiden başlarken sarı kırmızılı taraftarlar yıldızları Mauro Icardi'nin takımdaki geleceğini merakla beklemeye başladı. Icardi, Galatasaray'da kalmaya sıcak bakarken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bombayı patlattı. Şampiyonluk etkinliğine katılan Özbek "Icardi geliyor" ifadesini kullandı. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu daha önce garantileyen Galatasaray, 37. haftada konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu perçinledi.

MAÇ SONUNDA BÜYÜK SEVİNÇ

Galatasaraylı futbolcular, derbi maçın ardından büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, bitiş düdüğünün ardından stat hoparlörlerinden çalınan müzikler eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Futbolcular ile teknik heyet, daha sonra tribünleri tek tek gezerek şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

ICARDİ GOL SAYISINI 22'YE ÇIKARDI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde kaydettiği golle bu sezon ligdeki gol sayısını 22'ye çıkardı. Süper Lig'de forma giydiği son 6 maçta da ağları havalandırmayı başaran Icardi, bu müsabakalarda 9 kez topu filelerle buluşturdu. Arjantinli futbolcu, 2007-2008 sezonundan beri Galatasaray formasıyla ilk 11'de üst üste çıktığı 8 lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.

ICARDİ, ŞAMPİYON TAKIMLARI BOŞ GEÇMEDİ

Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara karşı bu sezon forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırdı. Sarı-kırmızılı takıma transferinden önce oynanan Trabzonspor maçında görev alamayan Icardi, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta 2, Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup ettikleri müsabaka ile Fenerbahçe karşısında 3-0 galip geldikleri karşılaşmada da birer kez gol sevinci yaşadı.

Arjantinli futbolcu, sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor'u 2-1, Medipol Başakşehir'i 1-0 ve Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçlar ile Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri karşılaşmada birer gol attı. Mauro Icardi, Süper Lig'de şampiyonluk kazanan takımlar karşısında forma giydiği 7 maçta 8 gol kaydetti.

DURSUN ÖZBEK: ICARDI GELİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur düzenlenen şampiyonluk organizasyonuna katıldı. Şampiyon kupasıyla birlikte organizasyona katılan Dursun Özbek burada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özbek, Mauro Icardi transferiyle ilgili, "Ömer Bey'in desteklerine çok teşekkür ediyoruz. Icardi geliyor." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Özbek'in bu sözleri büyük alkış toplarken kısa süre içinde sosyal medyada da gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu haberle büyük mutluluk yaşadı.

DEĞERİ 18 MİLYON EURO

Bonservisi PSG'de bulunan Arjantinli oyuncu, sezon başında kiralandı. Süper Lig'de 24 maça çıkan Icardi, 22 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. 30 yaşındaki yıldızın bonservis değeri 18 milyon euro.

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