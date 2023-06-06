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Yaz transfer dönemi tarihleri resmen açıklandı! TFF duyurdu

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Giriş Tarihi: 06.06.2023 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
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Yaz transfer dönemi tarihleri resmen açıklandı! TFF duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemleri duyuruldu. Buna göre birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayacak. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunun transfer ve tescil dönemlerini duyurdu. Yaz transfer dönemi 26 Haziran'da başlayacak ve 15 Eylül'de sona erecek. Ara transfer dönemi ise 11 Ocak 2024 ve 9 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, "2023-2024 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 26 Haziran 2023 tarihinde başlayıp, 15 Eylül 2023 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 11 Ocak 2024 tarihinde başlayıp, 9 Şubat 2024 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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