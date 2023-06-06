Yaz transfer dönemi tarihleri resmen açıklandı! TFF duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunun transfer ve tescil dönemlerini duyurdu. Yaz transfer dönemi 26 Haziran'da başlayacak ve 15 Eylül'de sona erecek. Ara transfer dönemi ise 11 Ocak 2024 ve 9 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.