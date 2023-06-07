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İtalyanlardan Galatasaray'a sürpriz takas önerisi! Bir dönem Aslan istemişti...

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Giriş Tarihi: 07.06.2023 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
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İtalyanlardan Galatasaray’a sürpriz takas önerisi! Bir dönem Aslan istemişti...

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Olimpiu Morutan için İtalya'dan sürpriz bir teklif geldi. İtalyan ekibi Salernitana Morutan'a karşılık olarak bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Eric Botheim'ı sarı kırmızılılara önerdi. İşte detaylar...

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak gelecek sezonun çalışmalarına başlayan Galatasaray'a çarpıcı bir teklif geldi.

BOTHEIM'I ÖNERDİLER

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Serie A ekibi Salernitana, Galatasaray'ın Romen oyuncusu Olimpiu Morutan'a talip oldu. Sezonu Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık olarak geçiren Morutan için Galatasaray'a bir takas teklifinde bulunan Salernitana, sarı-kırmızılıların sezon başında da istediği Erik Botheim'ı Morutan ile takas etmeyi önerdi.



SPORTİF DİREKTÖR GS'DE FORMA GİYEN DE SANCTIS

Haberde, Salernitana Sportif Direktörü Morgan De Sanctis'in Morutan için çok ısrarcı olduğu yazıldı. Morgan De Sanctis futbolculuk döneminde Galatasaray forması da giymişti.

BOTHEIM VARLIK GÖSTEREMEDİ

Bu sezon Salernitana formasıyla 29 resmi maça çıkan 23 yaşındaki Norveçli forvet bu maçlarda 1 gol 3 asist kaydederken, Pisa formasıyla 36 resmi maça çıkan Morutan bu maçlarda 6 gol 8 asist kaydetti.

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