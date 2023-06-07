İtalyanlardan Galatasaray’a sürpriz takas önerisi! Bir dönem Aslan istemişti...

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayarak gelecek sezonun çalışmalarına başlayan Galatasaray'a çarpıcı bir teklif geldi.



BOTHEIM'I ÖNERDİLER

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Serie A ekibi Salernitana, Galatasaray'ın Romen oyuncusu Olimpiu Morutan'a talip oldu. Sezonu Serie B ekiplerinden Pisa'da kiralık olarak geçiren Morutan için Galatasaray'a bir takas teklifinde bulunan Salernitana, sarı-kırmızılıların sezon başında da istediği Erik Botheim'ı Morutan ile takas etmeyi önerdi.