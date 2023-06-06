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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen duyurdu: Icardi geliyor

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Giriş: 06.06.2023 22:31
Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Galatasaray'da yaz transfer dönemine hazırlıklar şimdiden başlarken sarı kırmızılı taraftarlar yıldızları Mauro Icardi'nin takımdaki geleceğini merakla beklemeye başladı. Icardi, Galatasaray'da kalmaya sıcak bakarken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bombayı patlattı. Şampiyonluk etkinliğine katılan Özbek "Icardi geliyor" ifadesini kullandı. İşte detaylar...
Özbek resmen duyurdu: Icardi geliyor
Özbek resmen duyurdu: Icardi geliyor
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