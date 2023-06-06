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Atatürk Olimpiyat Stadı'nda büyük heyecan

SPOR
Giriş Tarihi: 06.06.2023
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Atatürk Olimpiyat Stadı’nda büyük heyecan

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya ekibi Inter arasında 10 Haziran Cumartesi günü oynanacak finale ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

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