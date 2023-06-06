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TFF Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısının tarihi belli oldu

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Giriş Tarihi: 06.06.2023
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TFF Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısının tarihi belli oldu

Son dakika haberi...Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran Perşembe günü Ankara'da yapılacak. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

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