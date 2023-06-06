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UEFA Şampiyonlar Ligi kupası sergilendi

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Giriş Tarihi: 06.06.2023
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UEFA Şampiyonlar Ligi kupası sergilendi

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 10 Haziran'da sahibini bulacak UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, FedEX'in sponsorluğunda teknik direktör Volkan Demirel'in de katıldığı davette sergilendi.

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