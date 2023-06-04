Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izle! 4 Haziran GS - FB derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme ekranı!
Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Okan Buruk önderliğinde şampiyonluğa uzanan Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Fenerbahçe ise derbi galibiyeti ile sezonu sonlandırmak istiyor. Mücadeleyi takip etmek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izlemek için detaylar...
4 Haziran GS - FB derbi maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler araştırmalarını sürdürüyor. Süper Lig'in 37. hafta mücadelesi dev derbiye sahne olacak. 2022-23 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler ise sorgulamalarını sürdürüyor. İşte, Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izlemek için detaylar!
VAR HAKEMİ BELLİ OLDU
Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev alacak. AVAR görevinde ise Hakan Ceylan ve Ekrem Kan yer alacak.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü oynanacak. Müsabaka saat 19:00'da başlayacak ve beIN SPORTS'dan yayımlanacak.
EVİNDE 16 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda oynadığı son 16 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 16 mücadelede 14 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 34 karşılaşmada kalesinde 27 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 15 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 77 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.
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- Galatasaray Fenerbahçe canlı maç izle! 4 Haziran GS - FB derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme ekranı!
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