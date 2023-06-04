Süper Lig'e çıkma yarışında inanılmaz geri dönüş! Bodrumspor 90. dakikadan sonra Eyüpspor'u eledi...
Spor Toto 1. Lig play-off 2. turunda Bodrumspor, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Eyüpspor'u konuk etti. 90. dakikaya Eyüpspor'a karşı toplam skorda 1-0 geride giren Bodrumspor, 90+8'de 2-1 öne geçti ve finale çıkarak Pendikspor'un rakibi oldu.
TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Bodrumspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Ev sahibi, eşleşmenin ilk ayağında 1-0 kaybetmesine rağmen maçın duraklama dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede iki takımın da kontrolü elden bırakmadığı ilk devre 0-0 sona erdi. Gol bulması gereken taraf olan ev sahibi tehlikeli ataklarla Eyüpspor kalesini yokladı. Aradığı golü Üzeyir Ergün'ün uzaklardan muhteşem vuruşuyla 90+2'de bulan Bodrumspor'a turu getiren golü ise Süleyman Özdamar 90+8'de kafayla kaydetti.
Yüksek sıcaklıktaki Bodrum'da mücbir sebeplerden erken saatte oynanan karşılaşmada su molaları verildi.
Bodrumspor finalde ligi 3. sırada bitiren Pendikspor ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelenin galibi, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayacak.
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