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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 04.06.2023
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında derbi mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanacak önemli mücadelenin VAR hakemi açıklandı.

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