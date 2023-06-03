Lionel Messi resmen PSG'den ayrıldı! Fransızlardan resmi açıklama geldi
Fransız devi PSG'den yapılan açıklamada takımın Arjantinli yıdızı Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığı belirtildi. Messi'nin Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'den aldığı yıllık 400 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği iddia edildi. İşte detaylar...
Fransız devi PSG'den yapılan açıklamada takımın Arjantinli yıdızı Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığı belirtildi.
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