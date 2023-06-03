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Lionel Messi resmen PSG'den ayrıldı! Fransızlardan resmi açıklama geldi

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Giriş Tarihi: 03.06.2023 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
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Lionel Messi resmen PSG’den ayrıldı! Fransızlardan resmi açıklama geldi

Fransız devi PSG'den yapılan açıklamada takımın Arjantinli yıdızı Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığı belirtildi. Messi'nin Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal'den aldığı yıllık 400 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Fransız devi PSG'den yapılan açıklamada takımın Arjantinli yıdızı Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığı belirtildi.

74 MAÇTA 32 GOL

Fransız ekibiyle toplam 74 maça çıkan 35 yaşındaki yıldız, 32 gol 35 asistlik istatistik yakaladı.

AL HİLAL İDDİALARI

Al-Hilal geçtiğimiz haftalarda Lionel Messi'ye yıllık 400 milyon Euro'luk sıra dışı bir teklif sunmuştu.

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