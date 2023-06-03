CANLI | Kasımpaşa – Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Kasımpaşa – Beşiktaş maçı ilk 11’leri…

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 37. Haftasında Beşiktaş – Kasımpaşa karşısında önemli bir randevuya çıkıyor.

Süper Lig'de 6 haftadır kazanarak 2. Koltuğunda yarışını bırakmayan Beşiktaş'ta zorlu maç öncesi tek hedef 3 puan almak. Zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlı takımda kart sınırında bulunan oyuncular yer alıyor.