CANLI | Kasımpaşa – Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Kasımpaşa – Beşiktaş maçı ilk 11’leri…
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak. Siyah-beyazlılar da artık sezon bitmeye yakın hedef deplasmandan galibiyetle dönmek. Şampiyonluk yarışında rekabetin yaşandığı ligde Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Kasımpaşa – Beşiktaş arasında geçecek mücadele öncesinde kalan maçlarını kazanarak ligi 2. sırada ligi tamamlamak istiyor. İşte, Beşiktaş’ın Kasımpaşa karşısındaki 11'i…
Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 37. Haftasında Beşiktaş – Kasımpaşa karşısında önemli bir randevuya çıkıyor.
Süper Lig'de 6 haftadır kazanarak 2. Koltuğunda yarışını bırakmayan Beşiktaş'ta zorlu maç öncesi tek hedef 3 puan almak. Zorlu mücadele öncesinde siyah-beyazlı takımda kart sınırında bulunan oyuncular yer alıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na konuk olan siyah beyazlılarda, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.
KASIMPAŞA – BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Kasımpaşa: Erdem, Hadergjonaj, Donk, Djilobodji, Yasin, Malsa, Aytaç, Fall, Eysseric, Ben Ouanes, Bahoken
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk
KASIMPAŞA – BEŞİKTAŞ MAÇI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 3 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak..
MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
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