Fenerbahçe Beko Anadolu Efes’i farklı yendi! Seride durumu 1-0’a getirdi...

Süre alan 10 oyuncusunun da skor ürettiği Fenerbahçe Beko'da 7 isim çift hanelere ulaştı. Sarı-lacivertlilerde Motley 18, Hayes 15 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

Anadolu Efes'te ise Bryant 13 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.