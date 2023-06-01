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Milli tekvandocu Nafia Kuş, dünya şampiyonu oldu!

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Giriş Tarihi: 01.06.2023
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Milli tekvandocu Nafia Kuş, dünya şampiyonu oldu!

Dünya Tekvando Şampiyonası kadınlar +73 kiloda sporcumuz Nafia Kuş, finalde Özbek rakibini mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş, tatamiye çıktı.

FİNALDE SON DÜNYA ŞAMPİYONUNU YENDİ!

Nafia Kuş, birinci turda Yunan Paraskevi Ntemogianni'yi, ikinci turda Avustralyalı Reba Stewart'ı yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Kolombiyalı Gloria Mosquera'yı, yarı finalde de ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio'yu mağlup eden Nafia Kuş, finale kaldı.

Finalde karşılaştığı son dünya şampiyonu Özbek Svetlana Osipova'yı eleyen Nafia Kuş, altın madalya kazandı.

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