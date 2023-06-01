Milli tekvandocu Nafia Kuş, dünya şampiyonu oldu!
Dünya Tekvando Şampiyonası kadınlar +73 kiloda sporcumuz Nafia Kuş, finalde Özbek rakibini mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.
FİNALDE SON DÜNYA ŞAMPİYONUNU YENDİ!
Nafia Kuş, birinci turda Yunan Paraskevi Ntemogianni'yi, ikinci turda Avustralyalı Reba Stewart'ı yenerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda Kolombiyalı Gloria Mosquera'yı, yarı finalde de ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio'yu mağlup eden Nafia Kuş, finale kaldı.
Finalde karşılaştığı son dünya şampiyonu Özbek Svetlana Osipova'yı eleyen Nafia Kuş, altın madalya kazandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EMLAK KONUT THY KURA TARİHİ 2023! TOKİ Arnavutköy Yenişehir evleri başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 1+1, 2+1, 3+1 daire ödeme planı!
- Kurbanlık fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Kurbanlık fiyatları açıklandı mı?
- MAHKUMLARA AF SON DURUM 2023! Genel af nedir, ne zaman çıkacak? 7. Yargı Paketi maddeleri, infaz düzenlemesi...
- 4A - 4B - 4C emeklisine zam tablosu netleşti! Az önce yeni oran duyuruldu! 16 milyona refah payı artışı! Temmuz 6 aylık SSK - Bağ-Kur zam oranı...
- KPSS'siz, sınavsız 18-35 yaş arası işçi alınacak! İŞKUR yeni ilanı yayınladı! Özel güvenlik, temizlik görevlisi, garson, aşçı... EGM, Çaykur, KGK!
- Menderes Türel kimdir, kaç yaşında, nereli? Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel hayatı ve kariyeri...
- Kurban Bayramı 2023 ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu, kaç gün sürecek?
- TOYOTA HAZİRAN FİYAT LİSTESİ 2023 | Toyota Yaris Cross, Corolla otomobil... Sıfır (0) araçlarda fiyatlar güncellendi!
- Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Bekçi alımı başvuru sonuç tarihi belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta 1 Haziran PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- İbrahim Yumaklı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İbrahim Yumaklı mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...
- Ruhi Ersoy kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ruhi Ersoy mesleği ne? Hayatı ve kariyeri...