Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’dan Galatasaray taraftarını üzücü açıklama! Yıldız isim veda mı ediyor?

Wanda Nara'nın açıklaması şöyle:

"Tüm Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum"