Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarını üzücü açıklama! Yıldız isim veda mı ediyor?
Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olmasında büyük bir payı olan ve sarı kırmızılı taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan yıldız oyuncunun geleceğine yönelik bir paylaşım geldi. Nara yaptığı paylaşımda "Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.
Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk yarışını kazanırken sarı kırmızılılarda PSG'den kiralık olarak gelen Mauro Icardi bu sezon oynadığı futbolla Galatasaray taraftarını adeta kendine hayran bıraktı.
ICARDİ TARİHE ADINI YAZDIRDI
Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği 23 karşılaşmada 21 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Mauro Icardi ayrıca Galatasaray'da Mario Jardel, Milan Baros ve Bafetimbi Gomis'ten sonra Süper Lig'de 20 gol barajını geçen ilk oyuncu oldu.
WANDA NARA'DAN ÜZÜCÜ PAYLAŞIM
Sarı kırmızılı yönetim Icardi'nin bonservisini almak adına girişimlere başlarken Arjantinli oyuncunun temsilciliğini de yapan eşi Wanda Nara kafa karıştıran bir açıklama yaptı.
"GALATASARAY AİLEMİZİ UNUTMAYACAĞIZ"
Sosyal medyadan paylaşım yapan Wanda Nara'nın "Galatasaray ailemizi unutmayacağız" sözleri ayrılık sinyali olarak yorumlandı.
Wanda Nara'nın açıklaması şöyle:
"Tüm Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum. Kendimi bu büyük Galatasaray ailesinin bir parçası olarak hissediyorum çünkü Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum"
"İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum. Bugün sizinle kutluyoruz, hayalimiz gerçek oldu. Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız"
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