Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a özel davet!

Ali Koç ve Fenerbahçe tarafının bu davete vereceği cevap ise henüz netlik kazanmadı.

Galatasaray'ın şampiyonluk apoletiyle çıkacağı derbi maçta iki ezeli rakip 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.