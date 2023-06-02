02 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a özel davet!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a özel davet!

SPOR
Giriş Tarihi: 02.06.2023
ABONE OL
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a özel davet!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, NEF Stadyumu’nda oynanacak son hafta derbisine Başkan Ali Koç’u özel olarak stada davet etti. Galatasaray – Fenerbahçe arasında oynanacak son hafta mücadelesi için Ali Koç davete henüz bir dönüş yapmadı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi öncesi ezeli rakiplerinin başkanı Ali Koç için özel bir davette bulundu.

Özbek, Ali Koç'u ve tüm yönetimi, derbi maçı öncesi NEF Stadyumu'ndaki başkanlık locasında ağırlamak için davet gönderdi.

Ali Koç ve Fenerbahçe tarafının bu davete vereceği cevap ise henüz netlik kazanmadı.

Galatasaray'ın şampiyonluk apoletiyle çıkacağı derbi maçta iki ezeli rakip 4 Haziran Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA