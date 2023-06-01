Son dakika | Messi’den ayrılık kararı!

GALTIER RESMEN AÇIKLADI

Fransa Ligue 1'de 2022/2023 sezonunun şampiyonu olan Paris Saint-Germain'de Teknik Direktör Christophe Galtier, Lionel Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

56 yaşındaki çalıştırıcı, Arjantinli süperstar ile ilgili olarak, "Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna antrenörlük yapma ayrıcalığına sahiptim. Clermont'a karşı oynayacağımız maç, Leo'nun Parc des Princes'ta oynadığı son maç olacak" diye konuştu.

Arjantinli yıldızın adı son dönemde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anılıyor.