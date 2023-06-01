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Son dakika | Messi'den ayrılık kararı!

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Giriş Tarihi: 01.06.2023
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Son dakika | Messi’den ayrılık kararı!

Son dakika haberi...Kariyerine Paris Saint-Germain'de devam eden Lionel Messi'nin geleceği belli oldu. Fransız kulübü resmen açıkladı. İşte detaylar...

2021 yılında Barcelona'dan ayrılarak bonservissiz bir şekilde Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi'nin sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

2022 Dünya Kupası'da Arjantin ile kupa sevinci yaşayan süperstarın yeni adresiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor.

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI
Arjantinli yıldız, Paris Saint-Germain ile zaman zaman büyük sorunlar yaşadı. Geçtiğimiz haftalarda izinsiz bir şekilde Suudi Arabistan'a giden yıldız oyuncu Paris Saint-Germain tarafından iki hafta kadro dışı bırakılmıştı.

MESSI KONSERİ TERCİH ETTİ
Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lionel Messi'nin son hamlesi Fransız kulübüne karşı saygısızlık olarak algılandı.

Arjantinli yıldız, Paris Saint-Germain'in şampiyonluk kutlamaları yerine Cesc Fabregas ile birlikte Barcelona'da bir Coldplay konserine katıldı. İzleyiciler arasında Messi'yi gören Barcelona taraftarları tezahüratlar yapmaya başladı. Sosyal medyada taraftarlar Lionel Messi'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Bir taraftar, 'Coldplay konseri > PSG kutlamaları' yazdı.

GALTIER RESMEN AÇIKLADI
Fransa Ligue 1'de 2022/2023 sezonunun şampiyonu olan Paris Saint-Germain'de Teknik Direktör Christophe Galtier, Lionel Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

56 yaşındaki çalıştırıcı, Arjantinli süperstar ile ilgili olarak, "Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna antrenörlük yapma ayrıcalığına sahiptim. Clermont'a karşı oynayacağımız maç, Leo'nun Parc des Princes'ta oynadığı son maç olacak" diye konuştu.

Arjantinli yıldızın adı son dönemde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anılıyor.

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