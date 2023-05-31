Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final tarihi açıklandı mı?
"Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali, Manchester City ve İnter arasında oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final tarihi açıklandı mı?
"Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Manchester City ve İnter arasında oynanacak olan büyük final maçı İstanbul'da oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi final tarihi açıklandı mı?
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?
UEFA tarafından düzenlenen 2023 Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Türkiye'de oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final maçı için tarih belli oldu.
Buna göre; Manchester City ve İnter'in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak.
FİNAL TOPUNDA İSTANBUL SİMGELERİ
Topun üzerinde 3 farklı desene sahip yıldız bulunuyor ve bu yıldızlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü temsil ediyor.
BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları:
Kategori 4: 70 Euro
Kategori 3: 180 Euro
Kategori 2: 490 Euro
Kategori 1: 690 Euro
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