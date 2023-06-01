Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’dan Galatasaray’ın şampiyonluğuna yorum: Çok sevindim

"GALATASARAY BENİM EVİM"

Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik eden Arda Turan, "Dursun Başkan nezdinde, Erden ağabey nezdinde, Okan ağabeyle bütün takımı tebrik ediyorum. Galatasaray benim evim, yuvam, kalbimin gerçek sahibi. O yüzden dün akşam çok sevindim. Bize yaşattıklarından dolayı da çok teşekkür ederiz. İnşallah en büyük hedefimiz lige çıkmak ama gün gün gidiyoruz. Bizim Bodrum'da maalesef 16.00'da, sıcak da çok önemli bir sınavımız var. Bir önce dinlenip, en iyi şartlarda hazırlanıp, Bodrumspor'u elemek istiyoruz. Karşımızda hem İsmet ağabey değerli bir büyüğüm, çok da değerli kardeşlerim var. Çok da iyi futbol oynuyorlar, çok da iyi mücadele ediyorlar. Güzel bir maç olacak. Umarım ülke futboluna adına herkese güzel bir seyir izlettiririz" dedi.