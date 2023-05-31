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Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi final maçında karşı karşıya! İşte ilk 11'ler...

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Giriş Tarihi: 31.05.2023 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
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Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi final maçında karşı karşıya! İşte ilk 11’ler...

UEFA Avrupa Ligi final maçı için heyecan dorukta! Avrupa Ligi’nin gediklisi Sevilla, 32 yıl aradan sonra yeniden finale yükselen İtalyan devi Roma ile karşılaşıyor. Avrupa kupasını 6 kez kazanarak bu alanda birinci sırada bulunan Sevilla ile Roma arasındaki final maçı Maceristan’ın başkenti Budapeşte’de oynanıyor. İşte, Sevilla – Roma maçının ilk 11’leri…

Sevilla Roma finali için artık nefesler tutuldu. Güçlü İspanyol temsilcisi Sevilla ile köklü İtalyan ekibi Roma'nın kozlarını paylaşacağı finale mücadelesi geldi çattı.

SEVİLLA - ROMA UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Sevilla-Roma UEFA Avrupa Ligi final maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Puskas Arena'da oynanacak olan mücadele İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.

SEVİLLA - ROMA UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla-Roma maçı Exxen ekranlarından ve TV8 ekranından şifresiz olarak yayımlanacak.

SEVİLLA - ROMA MAÇI 11'LER

Sevilla: Bono, Jesus Navas, Bade, Gudelj, Telles, Fernando, Rakitic, Torres, Ocampos, Gil, En-Nesyri

Roma: Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zeki, Spinazzola, Cristante, Matic, Dybala, Pellegrini, Abraham

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