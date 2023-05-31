Sevilla - Roma UEFA Avrupa Ligi final maçında karşı karşıya! İşte ilk 11’ler...

Sevilla Roma finali için artık nefesler tutuldu. Güçlü İspanyol temsilcisi Sevilla ile köklü İtalyan ekibi Roma'nın kozlarını paylaşacağı finale mücadelesi geldi çattı.

SEVİLLA - ROMA UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Sevilla-Roma UEFA Avrupa Ligi final maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Puskas Arena'da oynanacak olan mücadele İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalacak.