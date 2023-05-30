Galatasaray 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu | Başkan Erdoğan'dan Aslan'a tebrik
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü’nü mağlup eden Galatasaray bir kez daha tarih yazarak 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Bu zafer ile Aslan 23. şampiyonluğu ilan etti. Cumhuriyet'in 100. yılında elde edilen bu başarı sonrası paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray’ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
CUMHURİYET'İN 100. YILINDA ASLAN'IN 23. ZAFERİ
2022-2023 sezonunun şampiyonu olan ve bu zafer ile 23. şampiyonluğunu ilan eden Aslan, Cumhuriyet'in 100. yılında tarihe geçti.
TARAFTARLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Bu sevindirici haber sonrası sarı-kırmızılı renklere gönül veren futbolseverler sokaklara dökülüp şampiyonluğu kutladı.
OKAN BURUK'UN 2. ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Medipol Başakşehir'de kazandığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından antrenörlük kariyerinde 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Sezon başında Galatasaray'ın başına geçen Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla ilk sezonunda Süper Lig'de şampiyon oldu.
Galatasaray ile ilk senesinde başarılı bir sezon geçiren Buruk, sezon içerisinde 14 galibiyetle en uzun galibiyet rekorunu kırdı.
49 yaşındaki teknik direktör, 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile antrenörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğu kazanmıştı.
Okan Buruk bu sezon ile birlikte şampiyonluk sayısını 2'ye çıkardı.
Buruk, futbolculuk döneminde de hepsi Galatasaray ile olmak üzere 7 lig şampiyonluğu yaşadı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK MESAJ: YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ve taraftarlarını kutladı.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Bakan Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nda şampiyon olarak ipi göğüsleyen Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekibin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve bütün Galatasaray camiasını kutluyorum."
TFF'DEN GALATASARAY'A TEBRİK
Türkiye Futbol Federasyonu da 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı tebrik etti.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında bugün oynanan maçlar sonucunda, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek bitime 2 hafta kala 2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu olmayı garantileyen Galatasaray'ı kutlarız. Başarılarından dolayı Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'i, yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcuları ve Galatasaray camiasını tebrik eder, gelecek sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda başarılar dileriz."
Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki MKE Ankaragücü-Galatasaray maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle bitti.
7. dakikada Galatasaray ilk etkili atağında golü buldu. Rashica'nın sağ korner çizgisinden ortasında ceza sahasında topla buluşan İcardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan ortasına ceza sahasında müsait durumdaki İcardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
15. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Zahid'in şutunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı son anda çeldi. Ceza sahasında topu önünde bulan Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera bir kez daha kurtardı.
16. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Taylan Antalyalı'nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Milson'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 1-1.
18. dakikada Rashica'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda sert şutunda, topu kaleci Gökhan Akkan son anda kornere çeldi.
21. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan İcardi'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
29. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rashica'nın defansı çalımlayıp kaleyi gönderdiği sert şutu, kaleci Gökhan Akkan son anda çeldi.
38. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan İcardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
41. dakikada Zahid'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Sowe'nin kafa vuruşunda, kaleci Muslera topu yatarak kurtardı.
44. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazına yakın bir noktada topla buluşan Zahid'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı.
Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
MKE Ankaragücü: 1 - Galatasaray: 4 (2. YARI VE MAÇ SONUCU
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
51. dakikada Hanousek'in sol korner çizgisinden yaptığı ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.
63. dakikada Emre Kılınç'ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Malcuit'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
70. dakikada orta sahadan gelen topla buluşan Barış Alper Yılmaz, defans oyuncusu Mujakic'i geçerek sağ çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.
73. dakikada Galatasaray iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasına hareketlenen ve ceza sahasına girmeden kaleci Gökhan Akkan'ı çalımlayan Barış Alper Yılmaz'ın boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-3.
78. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Oliveira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.
89. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
90+1. dakikada solda çaprazdan ceza sahasına giren Sowe'nin sert vuruşunda, kaleci Muslera topu son anda yatarak kurtardı.
Müsabakayı 4-1 kazanan Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Arda Kızıldağ, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Hanousek), Diack (Dk. 46 Kitsiou), Taylan Antalyalı (Dk. 81 Atakan Çankaya), Zahid (Dk. 46 Emre Kılınç), Dokanovic, Milson (Dk. 64 Beridze), Sowe
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 65 Barış Alper Yılmaz), Oliveira (Dk. 79 Berkan Kutlu), Torreira (Dk. 87 Midtsjö), Rashica (Dk. 79 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 65 Dubois), Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Goller: Dk. 7 ve 38 İcardi, Dk. 73 Barış Alper Yılmaz, Dk. 78 Oliveira (Galatasaray), Dk. 16 Milson (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 25 Arda Kızıldağ, Dk. 35 Diack, Dk. 55 Mujakic (MKE Ankaragücü)
SPOR TOTO SÜPER LİG'DE SON GÖRÜNÜM
Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta maçları tamamlandı. Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi.
Şampiyonluk yarışı veren lider Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Liderin takipçisi Fenerbahçe ise sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti
Ligin 36. haftasında oynanan 7 karşılaşmanın üçünde ev sahibi takım kazandı, dördünden konuk ekipler galip ayrıldı. Bu maçlarda toplam 22 gol kaydedildi.
TOPLU SONUÇLAR
Süper Lig'in 36. haftasındaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
MKE Ankaragücü-Galatasaray: 1-4
Bitexen Giresunspor-Trabzonspor: 2-4
İstanbulspor-Adana Demirspor: 0-2
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-3
Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: 2-0
NOT: Beşiktaş, haftayı bay geçti. Ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile maçı olan HangiKredi Ümraniyespor ve Gaziantep FK ile maçı olan Medipol Başakşehir ise hükmen üçer puan kazandı.
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI:
3 Haziran Cumartesi
16.00 Arabam.com Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Yukatel Kayserispor-MKE Ankaragücü (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)
19.00 HangiKredi Ümraniyespor-Bitexen Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
4 Haziran Pazar
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)
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