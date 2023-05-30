Şampiyon kim oldu son dakika? Galatasaray şampiyon mu oldu? 30 Mayıs Galatasaray bugün yenerse şampiyon mu?
"Galatasaray bugün kazanırsa şampiyon mu olacak?" sorusunun cevabı bugün oynanacak maçın ardından belli olacak. 30 Mayıs Salı günü (bugün) Galatasaray ve Ankaragücü karşı karşıya gelecek ve sarı kırmızılı takım galibiyet alması durumunda bu sezonun şampiyonu olacak. Peki, şampiyon kim oldu, Galatasaray mı? İşte, haberin detayları...
"Galatasaray şampiyon mu oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Süper Lig 2022-2023 sezonunda kimin şampiyon olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile arasında 5 puan var. Şimdi ise gözler bugün Galatasaray ve Ankaragücü arasında oynanacak maça çevrildi. Peki, Galatasaray şampiyon mu oldu?
ŞAMPİYON GALATASARAY!
Galatasaray bir kez daha tarih yazdı. Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak bitirdi ve 23. zaferini kazandı.
GALATASARAY ŞAMPİYON MU OLDU?
Süper Lig'de 36. hafta maçında Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü ile Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, hakem Volkan Bayarslan yönetiminde Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Galatasaray, ligde bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray şampiyon olarak Fenerbahçe'yle karşılaşacak
Süper Lig'de Ankaragücü galibiyetiyle birlikte üst üste 4. maçını kazanan şampiyon Galatasaray puanını 82'ye çıkardı. Geçtiğimiz hafta küme düşen Ümraniyespor'u mağlup eden Ankaragücü, Galatasaray karşısında kaybetti ve 39 puanda kaldı.
Gelecek hafta Galatasaray derbi mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile evinde karşılaşacak. Ankaragücü ise Kayserispor'u konuk olacak.
MAÇIN ÖZETİ
51. dakikada Hanousek'in sol korner çizgisinden yaptığı ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.
63. dakikada Emre Kılınç'ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Malcuit'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
70. dakikada orta sahadan gelen topla buluşan Barış Alper Yılmaz, defans oyuncusu Mujakic'i geçerek sağ çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.
73. dakikada Galatasaray iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasına hareketlenen ve ceza sahasına girmeden kaleci Gökhan Akkan'ı çalımlayan Barış Alper Yılmaz'ın boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-3.
78. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Oliveira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.
89. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
90+1. dakikada solda çaprazdan ceza sahasına giren Sowe'nin sert vuruşunda, kaleci Muslera topu son anda yatarak kurtardı.
Müsabakayı 4-1 kazanan Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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