Şampiyon kim oldu son dakika? Galatasaray şampiyon mu oldu? 30 Mayıs Galatasaray bugün yenerse şampiyon mu?

"Galatasaray şampiyon mu oldu?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Süper Lig 2022-2023 sezonunda kimin şampiyon olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray en yakın rakibi olan Fenerbahçe ile arasında 5 puan var. Şimdi ise gözler bugün Galatasaray ve Ankaragücü arasında oynanacak maça çevrildi. Peki, Galatasaray şampiyon mu oldu?