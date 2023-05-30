Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 30 Mayıs Salı FB- Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı şifresiz, kesintisi izle! Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Fenerbahçe, Antalyaspor ile mücadele veriyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?