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Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 30 Mayıs Salı FB- Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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Fenerbahçe Antalyaspor maçı CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 30 Mayıs Salı FB- Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı izle ekranı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig'in 36. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın detayları ise merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, FB şifresiz canlı maç izleme ekranı!

Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı şifresiz, kesintisi izle! Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Fenerbahçe, Antalyaspor ile mücadele veriyor. Maçı canlı olarak takip etmek isteyenler detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Batshuayi, Valencia

Antalyaspor: Helton, Veysel, Emrecan, Güray, Erdal, Bünyamin, Fernando, Ribeiro, Larsson, Doğukan, Wrihgt

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Mücadeleyi beIN Sports 2'den şifresiz izleyebilirsiniz.

KART CEZA SINIRINDA 5 İSİM

Fenerbahçe'de 5 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Fraport TAV Antalyaspor karşısında kart görmeleri durumunda 37. haftadaki Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

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