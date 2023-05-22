Trabzonspor’dan Fatih Karagümrük’e farklı tarife: 4-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor kendi evinde VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Fırtına’nın sahada gösterdiği üstün performans dikkat çekti. Maçı 2 golle süsleyen Trezeguet adeta şov yaptı. Temposu yüksek geçen müsabakayı Bordo mavili ekip 4-1 galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, kendi evinde Fatih Karagümrük'ü ağladı.
Fırtına'nın sahada gösterdiği üstün performans dikkat çekti.
Maçı 2 golle süsleyen Trezeguet adeta şov yaptı. Temposu yüksek geçen müsabakayı Bordo mavili ekip 4-1 galip ayrıldı.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen,Hüseyin,Bartra,Arif,Sıopıs, Vişça, Bakasetas, Abdülkadir,Trezeguet, Gomez
Karagümrük: Şen, Biraschi, Dresevic, Rodrigues, Lobjanidze, Diagne, Borini, Mercan, Ozodev, Shukurov, Bertolacci
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 3-1 önde kapadı.
8. dakikada ilk etkili atakta Trabzonspor golü buldu. Arif Boşluk'un soldan ortasında altıpas içinde boşta kalan topu önünde bulan Bartra, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
14. dakikada konuk takım da ilk etkili atağında eşitliği sağladı. Lobjanidze'nin ceza alanı sol tarafından yerden pasında, Hüseyin Türkmen'in müdahale etmeye çalıştığı topu Diagne, altıpas içinde filelere yolladı: 1-1.
20. dakikada bordo-mavili ekip yeniden öne geçti. Gomez'in sağdan pasında Trezeguet'nin şutunda, kaleci Batuhan Şen'in müdahale ettiği top filelere gitti: 2-1.
29. dakikada Arif Boşluk'un ara pasında açıyı iyi daraltan kaleci Batuhan Şen, Gomez'in ayaklarından topu kaparak büyük bir tehlikeyi önledi.
35. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Trezeguet'nin şık vuruşunda, kaleci Batuhan Şen'in uzanamadığı top sol üst köşeden filelerle buluştu: 3-1.
Bordo-mavili takım, karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı.
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