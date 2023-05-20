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Süper Lig'e çıkan Samsunspor'un bayrakları İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 20.05.2023 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
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Süper Lig’e çıkan Samsunspor’un bayrakları İstanbul Boğazı’ndaki köprülere asıldı

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un bayrakları, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğun en çok Samsunspor'a yakıştığı belirtildi.

Samsunspor'un şampiyonluğunu kutlayan bayrakların İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldığı aktarılan açıklamada, bayrakların 26 Mayıs'a kadar dalgalanacağı kaydedildi.

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