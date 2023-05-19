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Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 19.05.2023
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Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri belli oldu

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 35. haftanın hakemleri açıklandı. Buna göre haftanın en kritik maçı olan Galatasaray-Sivasspor maçının hakemi Arda Kardeşler oldu.

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