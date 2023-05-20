Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! 23 yıl aradan sonra Jardel’i geride bıraktı
Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray bugün evinde Sivasspor’u konuk etti. Bu maçı da kazanarak büyük avantaj elde eden sarı-kırmızılı ekip haftaya Ankaragücü karşısında galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile 13. Dakikada 1-0 öne geçti Icardi, attığı bu golle 23 yıl sonra Galatasaray’da bir ilke imza attı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray bugün evinde Sivasspor'u konuk etti. Bu maçı da kazanarak büyük avantaj elde eden sarı-kırmızılı ekip haftaya Ankaragücü karşısında galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
ICARDI GOL PERDESİNİ AÇTI
Ligdeki son 2 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım bu maçı da kazanarak serisini devam ettirmek istiyor. Maça hızlı başlayan Galatasaray, kurduğu baskı sonrası golcüsü Icardi ile 13. dakikada 1-0 öne geçti.
23 YIL SONRA BİR İLK
Bu sezon 22 maçta 18. golünü atan Icardi bu maçı da boş geçmemiş oldu. 7 asist katkısı da yapan Arjantinli golcü 23 yıl sonra Galatasaray'ın tarihine geçti.
Galatasaray'ın Süper Lig'de attığı son 5 gol, Mauro Icardi'den geldi. Icardi, sarı-kırmızılılarda Mario Jardel'in ardından bu istatistiği yakalayan ilk yabancı oyuncu oldu.
FALCAO İLE BİRLİKTE EN UZUN SERİYİ YAKALADI
İlk 11 çıktığı son altı Süper Lig maçında da gol atan Mauro Icardi, 2007/08'den bu yana en uzun seriyi yakalayan iki yabancı Galatasaray oyuncusundan biri oldu diğer oyuncu ise Radamel Falcao.
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