Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! 23 yıl aradan sonra Jardel’i geride bıraktı

FALCAO İLE BİRLİKTE EN UZUN SERİYİ YAKALADI

İlk 11 çıktığı son altı Süper Lig maçında da gol atan Mauro Icardi, 2007/08'den bu yana en uzun seriyi yakalayan iki yabancı Galatasaray oyuncusundan biri oldu diğer oyuncu ise Radamel Falcao.