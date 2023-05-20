Maç sonucu Galatasaray: 2 - Sivasspor: 0 | Aslan şampiyonluk yolunda
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray evinde Sivasspor'u 2-0 yenerek şampşyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı. Aslan önümüzdeki hafta Ankaragücü maçına şampiyonluk için çıkacak.
Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında baskın bir mücadele ortaya koyan sarı-kırmızılı takım, Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin kaydettiği gollerle sahadan galip ayrıldı. Süper Lig'de son üç maçını kazanan Galatasaray puanını 79'a çıkarırken, Demir Grup Sivasspor ise 37 puanda kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrıldığı takdirde diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybı yaşaması halinde bile ikinci sıradaki rakibi Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor karşısında alacağı sonuç, sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluğa taşıyabilir. Bu arada Galatasaray'ın bu galibiyetiyle Beşiktaş'ın ligde şampiyonluk şansı kalmadı.
TRİBÜNLERDE ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI
Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından galibiyet sevincini tribünlerdeki taraftarlarla paylaştı. Maç sonunda tribünlere giden futbolcular, taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı. Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri atan Icardi, kızlarıyla galibiyet "üçlü"sü çektirdi. Bu arada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerde şampiyonluk şarkı ve marşları söyledi.
SAHASINDAKİ SON 16 MAÇI KAYBETMEDİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta rakiplerine mağlup olmadı. Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sahasındaki son 16 maçta 38 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.
ICARDI GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 19'a çıkardı. Sarı-kırmızılı takımın son 4 maçındaki 6 golü de Arjantinli yıldız futbolcu kaydetti. Galatasaray, Icardi'nin ligde gol attığı 13 maçın 11'inden galibiyetle ayrılırken, birinde berabere kaldı, birinde ise mağlup oldu.
SİVASSPOR SON 4 MAÇINI KAYBETTİ
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmada da mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, ligdeki son 4 maçında İstanbul ekipleri Fenerbahçe, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa ve Galatasaray'a yenildi. Bu arada karşılaşmayı 44 bin 992 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.
GALATASARAY: 1 - DEMİR GRUP SİVASSPOR: 0 (İLK YARI)
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
13. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Icardi'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
30. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
50'nci dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan kornerin ardından Gradel ceza sahasına orta yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
63'üncü dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Rashica'nın pasında topla buluşan Sacha Boey'in sağ kanattan arka direğe ortasına iyi bir kafa vuruşu yapan Icardı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
79'uncu dakikada sol çaprazdan ceza sahasına yaklaşan Kazımcan Karataş'ın kaleye gönderdiği top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
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