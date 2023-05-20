CEV Şampiyonlar Ligi’nde VakıfBank 6. şampiyonluğuna ulaştı!

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Mütevazı kadromuzla Avrupa ikincisi olduk. Biz bir şirket takımıyız. Ama önümüzdeki sezon takıma birkaç takviye yaparak bu sefer şampiyon olmak istiyoruz. Daha önce Avrupa ve dünya şampiyonu olduk. Amacımız bunları tekrarlamak" ifadelerini kullandı.

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