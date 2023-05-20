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CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank 6. şampiyonluğuna ulaştı!

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Giriş Tarihi: 20.05.2023 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023
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CEV Şampiyonlar Ligi’nde VakıfBank 6. şampiyonluğuna ulaştı!

CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit’i 3-1 mağlup etti. İtalya’nın Torino kentinde düzenlenen organizasyonda VakıfBank, 6’ncı şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyon oldu. Böylece VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023 yıllarında şampiyon olmayı başardı.

ECZACIBAŞI DYNAVİT İKİNCİ OLDU

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, rakibine mağlup olarak Avrupa ikinciliği elde etti. Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa ikinciliği sonucu kasasına 250 bin Euro koydu.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Mütevazı kadromuzla Avrupa ikincisi olduk. Biz bir şirket takımıyız. Ama önümüzdeki sezon takıma birkaç takviye yaparak bu sefer şampiyon olmak istiyoruz. Daha önce Avrupa ve dünya şampiyonu olduk. Amacımız bunları tekrarlamak" ifadelerini kullandı.

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