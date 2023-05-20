Arsenal kaybetti Manchester City şampiyon oldu! Guardiola yönetiminde 6 sezonda 5 kupa sevinci

HAALAND VE DE BRUYNE ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARI OLDU

Sezon başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer olan Norveçli oyuncu Erling Haaland, City'nin şampiyonluğunda en önemli isimlerden biri oldu. Premier Lig'de 33 maçta forma giyen 22 yaşındaki golcü, 36 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

Öte yandan Kevin De Bruyne de şampiyonluk yolunda yaptığı asistlerle takımını sırtladı. Ligde toplamda 30 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 7 gol ve 18 asistlik katkı vererek şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

Manchester City, ligde yarın TSİ 18.00'de sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.