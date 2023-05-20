Arsenal kaybetti Manchester City şampiyon oldu! Guardiola yönetiminde 6 sezonda 5 kupa sevinci
İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk düğümü bu akşam oynanan maçlar ile çözüldü. Lig’de son haftalarda istediği sonuçlara alamayan ve şampiyonluk potasında tutunamayan Arsenal, bugün Nottingham Forest deplasmanında yenilerek lider Manchester City’nin şampiyonluğu garantilemesine sebep oldu. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, son 6 sezonda 5, toplamda ise 9. kez şampiyonluğa ulaştı.
Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, 37. hafta maçında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Nottingham Forest'a konuk oldu.
NOTTINGHAM FORREST LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ
Ev sahibi ekip, 19. dakikada Taiwo Awoniyi'nin attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. 37 puanla 16. sırada bulunan Nottingham Forest'ın kümede kalması da kesinleşti.
Bu sonucun ardından Arsenal 81 puanda kalırken, iki maçı eksik 85 puanlı Manchester City şampiyonluğu garantiledi.
CİTY, BU SEZON 3 KUPA HEDEFİNDEN İLKİNİ KAZANDI
İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, bu sezon 3 kupa hedefinden ilkine ulaştı.
CİTY 9. ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ
Manchester City, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarının ardından son 6 sezonda 5, toplamda ise 9. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Manchester United'ın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve Federasyon Kupası'nı aynı sezon içinde kazanan ikinci İngiliz takımı olmayı hedefleyen Manchester City, Premier Lig şampiyonluğuyla ilk kupayı aldı.
Guardiola'nın öğrencileri, 3 Haziran'da Federasyon Kupası finalinde Manchester United, 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek.
HAALAND VE DE BRUYNE ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARI OLDU
Sezon başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer olan Norveçli oyuncu Erling Haaland, City'nin şampiyonluğunda en önemli isimlerden biri oldu. Premier Lig'de 33 maçta forma giyen 22 yaşındaki golcü, 36 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.
Öte yandan Kevin De Bruyne de şampiyonluk yolunda yaptığı asistlerle takımını sırtladı. Ligde toplamda 30 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 7 gol ve 18 asistlik katkı vererek şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.
Manchester City, ligde yarın TSİ 18.00'de sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.
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