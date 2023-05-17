"Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman yayınlanacak? Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Manchester City ve Real Madrid karşılaşacak. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman yayınlanacak? Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?