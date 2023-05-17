Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman yayınlanacak? Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?
"Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman yayınlanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Manchester City ile Real Madrid, 1-1'in rövanşında İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline kalmak için mücadele edecek. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman yayınlanacak? Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?
"Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman yayınlanacak? Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Manchester City ve Real Madrid karşılaşacak. Peki, Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman yayınlanacak? Manchester City - Real Madrid maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Manchester City ve Real Madrid karşılaşacak.
İspanya'daki ilk maçta Real Madrid 36. dakikada Vinicius Jr'ın attığı golle 1-0 öne geçmiş, ikinci yarıda Manchester City 67. dakikada Kevin De Bruyne ile 1-1 eşitliği sağlamıştı.
Üst üste ikinci kez yarı finalde karşılaştılar
Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon da iki ekip yarı finalde karşılaştı.
İlk maçı 3-1 kazanan Manchester City, avantajlı bir skorla ikinci maça çıkarken Real Madrid rövanş karşılaşmasının son dakikalarda bulduğu gollerle maçı 2-1 kazanmış eşleşmeyi uzatmaya taşımıştı.
Real Madrid, uzatmalarda 1 gol daha bularak tur atlamış ve hatta finalde Liverpool'u da yenerek kupaya uzanan taraf olmuştu.
La Liga'da Barcelona'nın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ligde bir iddiası bulunmayan Real Madrid, Kral Kupasını kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde de zafere ulaşıp sezonu 2 kupayla kapatmak istiyor.
Manchester City ise Pep Guardiola yönetiminde ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselip kupayı müzesine götürmenin peşinde.
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