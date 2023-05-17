MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇ ÖZETİ | 17 Mayıs Manchester City-Real Madrid maçı kaç kaç bitti?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen Manchester City-Real Madrid takımlarının mücadelesinin kaç kaç bittiği taraftarlar araştırılmaya başladı. Barnabeu Stadyumu'nda oynanan ilk maçta 1-1 beraberlik ile müsabakanın devamı 17 Mayıs Perşembe günü oynanacak. İşte Manchester City-Real Madrid maçı özeti...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen Manchester City-Real Madrid takımlarının mücadelesinin kaç kaç bittiği taraftarlar araştırılmaya başladı. Barnabeu Stadyumu'nda oynanan ilk maçta 1-1 beraberlik ile müsabakanın devamı 17 Mayıs Perşembe günü oynanacak. İşte Manchester City-Real Madrid maçı özeti...
MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇ ÖZETİ
Manchester City - Real Madrid maçı sona erdiğinde maç özeti haberimize eklenecektir.
Mücadele şifresiz kanalda yayınlandığı için rahatlıkla TV8 kanalının internet sitesine giderek ulaşabilirsiniz.
MANCHESTER CITY REAL MADRID MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN!
Manchester City-Real Madrid ilk 11'ler
Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Akanji, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, Haaland.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga; Kroos, Modrić, Valverde; Vinícius Júnior, Rodrygo, Benzema.
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