17 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler yarın belli olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler yarın belli olacak

SPOR
Giriş Tarihi: 17.05.2023
ABONE OL
UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler yarın belli olacak

UEFA Avrupa Ligi finalinde mücadele edecek iki ekip, yarın oynanacak yarı final rövanş maçlarının ardından belli olacak. Turnuvanın finali, 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA