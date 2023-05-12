Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alınacak mı? UEFA'dan açıklama geldi
Son dakika haberine göre 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için UEFA'dan açıklama geldi. UEFA'dan yapılan açıklamada: "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur." denildi.
UEFA, Deutschen Presse-Agentur'a İstanbul finali hakkında açıklama yaptı.
Kurum, 10 Haziran'daki finalin beklendiği gibi İstanbul'da oynanacağını belirtti.
UEFA'dan yapılan açıklamada: "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur." denildi.
İNGİLİZ BASINI "İSTANBUL'DAN ALINACAK" DEMİŞTİ
İngiliz basınının İstanbul'dan finalin alınacağı yönündeki haberleri üzerine UEFA'dan açıklama geldi.
Daily Mail, UEFA'nın Türkiye'deki seçim gündemi nedeniyle finali İstanbul'dan Lizbon'a almayı planladığını belirtti.
UEFA'dan bu yalan habere jet hızında cevap gelmiş oldu.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Oy kullanmamanın para cezası var mı, yok mu? Oy kullanmamanın para cezası ne kadar, kaç TL?
- Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta bitecek 2023? Seçim yasakları hangi gün bitecek 2023?
- SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA! 14 Mayıs 2023 seçim görevlisi ne kadar, kaç TL alacak? Ücretler ne zaman verilecek?
- MİLLET İTTİFAKI OY ORANLARI 2023! Millet İttifakı kaç Milletvekili çıkardı? 14 Mayıs 2023 il ilçe genel seçim sonuçları
- Yalı Çapkını neden yok? 12 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm bugün neden yayınlanmadı?
- YENİDEN REFAH PARTİSİ 2023 OY ORANLARI! Yeniden Refah Partisi milletvekili sayısı kaç oldu? 14 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il ilçe seçim sonuçları
- Hollywood Yıldızlarına kök söktüren diyet programı! Düzenli uygulayan filinta gibi oluyor! Rihanna, Lady Gaga...
- CHP 2023 OY ORANLARI! Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili sayısı kaç oldu? 14 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara il ilçe seçim sonuçları
- EYT kademeli emeklilik tablosu netleşti! Staj çıraklık sigortası, kademeli yaş indirimi sıralandı! 8 Eylül 1999 sonrası, 2-4 yıl arası...
- Yalı Çapkını yeni bölüm STAR TV CANLI İZLE! 12 Mayıs Yalı Çapkını 32. bölüm FULL HD kesintisiz tek parça canlı izle!
- ESENYURT 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi İSTANBUL İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- SULTANGAZİ 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi İSTANBUL İLÇE İLÇE hangi parti, yüzde kaç oy aldı?