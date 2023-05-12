Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’dan alınacak mı? UEFA’dan açıklama geldi

UEFA, Deutschen Presse-Agentur'a İstanbul finali hakkında açıklama yaptı.

Kurum, 10 Haziran'daki finalin beklendiği gibi İstanbul'da oynanacağını belirtti.

UEFA'dan yapılan açıklamada: "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur." denildi.