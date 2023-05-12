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Okan Buruk'tan sol bek kararı! Artık forma vermeyecek

SPOR
Giriş Tarihi: 12.05.2023
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Okan Buruk’tan sol bek kararı! Artık forma vermeyecek

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sol bek için kararını verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, kalan dört haftada Hatayspor'dan kiralanan Adekugbe'ye forma vermeyecek.

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