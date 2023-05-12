Sultanlar Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe! Sarı lacivertlilerin 6. şampiyonluğu...
Misli.com Sultanlar Ligi'ndeki final serisinde 2-0 üstünlüğü bulunan Fenerbahçe Opet, normal sezonun namağlup lideri Eczacıbaşı Dynavit'i üçüncü maçta da 3-2'lik setlerle devirerek zafere ulaştı. İşte detaylar...
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı üçüncü maçında konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenen Fenerbahçe Opet, şampiyon oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Opet, etkili servis kullandığı ilk bölümde 12-8 öne geçti. Mola dönüşü toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, Yaprak Erkek'in servis sayılarıyla üstünlüğü ele aldı. Son bölümde savunmada bloklarda Eda Erdem Dündar ve Aslı Kalaç ile sayılar üreten sarı-lacivertliler, seti 28-26 kazandı.
İkinci sete 4-1 üstünlükle giren ev sahibi ekip, ilk molayı da 14-11 önde geçti. Set boyunca rakibine hiç üstünlük şansı tanımayan Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-21 önde kapattı.
Üçüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe Opet, ilk molaya 7-4 üstün girdi. Bloklarda çok etkili olan ve hücumda hata yapmayan sarı-lacivertliler, seti 25-21 önde tamamladı ve skoru 2-1'e getirdi.
Dördüncü sete ev sahibi ekip iyi başlasa da setin ortalarında savunmada etkili olan Fenerbahçe Opet, 13-11 öne geçti. Kalan bölümde hücumda Boskovic ile sayılar bulan Eczacıbaşı Dynavit, seti 26-24 kazandı ve skoru 2-2'ye getirdi.
Final setine etkili başlayan Fenerbahçe Opet üst üste sayılarla farkı açtı. Molanın ardından toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, farkı 3 sayıya kadar indirdi: 9-6. Son bölümde mola dönüşü savunmada etkili olan sarı-lacivertliler, seti 15-8 maçı da 3-2 kazanarak seride durumu 3-0'a getirdi ve şampiyonluğa ulaştı.
MVP VARGAS
Fenerbahçe Opetli oyuncu Melisa Vargas, en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazandı.
Gizem Örge en iyi libero, Carneiro ise en iyi pasör ödülüne layık görülürken, en iyi orta oyuncu kaptan Eda Erdem Dündar, en iyi smaçör Fedorovtseva, en iyi pasör çaprazı da Vargas seçildi.
Eczacıbaşı Dynavit'te Saliha Şahin ise Misli.com özel ödülü verildi.
6. ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ
Kadınlar voleybolunda Fenerbahçe, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2014-2015 ve 2016-2017'nin ardından 6. kez kupayı müzesine götürdü.
Sultanlar Ligi'nin 16 şampiyonlukla en başarılı takımı konumunda bulunan Eczacıbaşı ise ikincilikle yetindi. Turuncu-beyazlı takım, ligde son şampiyonluğuna 2011-2012 sezonunda ulaşmıştı.
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