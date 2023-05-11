JUVENTUS-SEVİLLA MAÇI CANLI İZLE! 11 Mayıs Juventus - Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz nasıl izlenir?
"Juventus - Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı devam ederken, futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Juventus - Sevilla maçı şifresiz mi, nereden, nasıl izlenir? İşte, maç hakkında merak edilenler...
Juventus - Sevilla maçı canlı şifresiz izle! "Juventus - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürerken, Juventus sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Peki, Juventus - Sevilla maçı canlı şifresi nasıl nereden izlenir? İşte, maçın ayrıntıları...
JUVENTUS - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Juventus - Sevilla maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.
https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin
EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ KAÇ TL?
Exxen, Acun Medya'nın kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve 1 Ocak 2021 itibarıyla yayın hayatına başlayan ücretli bir dijital içerik platformudur.
Konuşanlar, Leyla ile Mecnun, Gibi, Sizi Dinliyorum gibi yerli yapımların ve UEFA avrupa liglerinin yayınlandığı platformda Exxen abonelik ücretlerine artış uygulandı.
Bir aylık Reklamlı Exxen üyelik ücreti 49,90 TL'den 64,90 TL'ye yükseldi. Bir aylık Reklamlı ExxenSpor paketi üyeliği ise 129,90 TL'den 144,90 TL'ye çıktı.
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