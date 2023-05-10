Milan - Inter maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Milan - Inter maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?

MİLAN YARI FİNALE NASIL KALDI?

Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda Chelsea, Salzburg ve Dinamo Zagreb ile mücadele eden Milan grubu 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2. bitirdi. Kırmızı Siyahlılar, son 16 turunda Tottenham'ı 1-0 ve 0-0'lık skorlarla eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Serie A'yı bu sezon şampiyonluğunu lig bitmeden ilan eden Napoli'yi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak yarı finale çıktı.