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Milan - Inter maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Milan - Inter maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2023
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Milan - Inter maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Milan - Inter maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?

"Milan - Inter maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Milan ile Inter kozlarını paylaşacak. Turu geçen taraf Real Madrid - Manchester City eşleşmesinin galibi ile İstanbul'daki finalde kozlarını paylaşacak. Peki, Milan - Inter maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Milan - Inter maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?

"Milan - Inter maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Milan - Inter maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finali öncesi yarı finallerin heyecanı devam ediyor. Peki, Milan - Inter maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Milan - Inter maçı canlı yayın hangi kanalda yayınlanacak?

MİLAN-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam San Siro'da oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak Milan-Inter maçı TV8'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

MİLAN YARI FİNALE NASIL KALDI?

Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda Chelsea, Salzburg ve Dinamo Zagreb ile mücadele eden Milan grubu 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2. bitirdi. Kırmızı Siyahlılar, son 16 turunda Tottenham'ı 1-0 ve 0-0'lık skorlarla eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Serie A'yı bu sezon şampiyonluğunu lig bitmeden ilan eden Napoli'yi 1-0 ve 1-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak yarı finale çıktı.

INTER YARI FİNALE NASIL KALDI?

C Grubu'nda Bayern Münih, Barcelona ve Viktoria Plzen ile çekişen Inter ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlikle 2. sırada tamamladı. Son 16 turunda Porto'yu 1-0 ve 0-0'lık skorlarla geçen mavi-siyahlılar çeyrek finalde bir başka Portekiz temsilcisi Benfica'yı, 2-0 ve 3-3'lük skorlarla eledi ve yarı finale çıktı.

1 MİLAN, 2 INTER GALİBİYET

İki takım arasında bu sezon içinde oynanan 3 mücadeleden birini Milan kazanırken, ikisinde de Inter sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Ligde oynanan ilk maçta Milan, Inter'i 3-2 yenerken, ocak ayında Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa finalinde ise Inter, rakibini 3-0 yenmişti. Ezeli rakiplerin ligin ikinci yarısında oynadıkları maç ise Inter'in 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

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