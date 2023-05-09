Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi için flaş gelişme: Menajeri sosyal medyada paylaştı!

Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla şampiyonluğun bir numaralı adayı olarak gösterildi.

Lige inişli çıkışlı bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra yakaladığı ritimle birlikte zirveyi eline aldı ve 33. haftayı da 73 puanla lider tamamladı. Bu süreçte şampiyonluk hesaplarının yanı sıra geleceğe dair de adımlar atmak isteyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.