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Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi için flaş gelişme: Menajeri sosyal medyada paylaştı!

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Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
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Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi için flaş gelişme: Menajeri sosyal medyada paylaştı!

Spor Toto Süper Lig’de Okan Buruk yönetimiyle yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, yönetim kadrosunun üstün çabalarıyla yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla şampiyonluğu göğüslemek istiyor. Lige inişli çıkışlı bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekipte daha sonra yakaladığı ritimle şampiyonluk hesaplarını şimdiden yapmaya başladı. Lig’in yanı sıra gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekibin teknik kadrosu ve yöneticileri için flaş bir gelişme yaşandı… Arjantinli yıldız futbolcu Mauro İcardi’nin hakkındaki son haberler gündeme bomba gibi düştü.

Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla şampiyonluğun bir numaralı adayı olarak gösterildi.

Lige inişli çıkışlı bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra yakaladığı ritimle birlikte zirveyi eline aldı ve 33. haftayı da 73 puanla lider tamamladı. Bu süreçte şampiyonluk hesaplarının yanı sıra geleceğe dair de adımlar atmak isteyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den takıma kattığı Arjantinli yıldız forvet Mauro İcardi'nin transferi konusunda yeni haberler gündeme bomba gibi düştü.

Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup eden Galatasaray, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Sezonun şampiyonluk favorisi olarak gösterilen sarı-kırmızılılar, ligde kalan 5 haftada istediği sonuçları alarak zafere ulaşmanın peşinde. Bu sırada geleceğini de planlayan Aslan, kiralık oyuncularının bonservisleri için girişimlere başladı.

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla lige damga vuran Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor. Arjantinli futbolcunun menajeri Elio Pino, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI ZİRVESİ

Galatasaray'ın kadroda tutmak istediği yıldız futbolcunun son durumu hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino ile bugün sabah saatlerinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Bir süredir Fransız devi ile görüşmelerde bulunan Galatasaray yönetimi, Mauro Icardi ile de yeni sözleşme görüşmeleri yapacak.

ELİO PİNO'DAN PAYLAŞIM

Dünyaca ünlü yıldızın menajeri Elio Pino, sosyal medya hesabından toplantıyla alakalı bir paylaşımda bulundu.

Pino, Galatasaray'ın toplantı salonundan yaptığı paylaşıma 'Meeting' (toplantı) notunu düştü.

PSG GÖNDERMEK İSTİYOR

Bonservisini elinde bulundurduğu kulübü PSG, Arjantinli yıldız oyuncu ile yollarını ayırmak istiyor.

Yeni sezon hazırlığı içinde bulunan Paris Saint-Germen kulübü, Mauro Icardi ile yollarını ayırmak istiyor.

GALATASARAY KARNESİ

30 yaşındaki Mauro Icardi, Süper Lig'de sahaya çıktığı 20 maçta 15 gol ve 7 asistlik grafiğiyle göz dolduruyor.

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