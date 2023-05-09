Arda Güler bombası patlıyor! Dünya devi Fenerbahçe’nin kapısını o rakamla çalacak...

ARDA GÜLER BOMBASI!

Barcelona'nın, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler'i transfer etmek istediği aktarıldı. Ayrıca genç yıldızın peşinde başka Avrupa takımlarının olduğu da belirtildi.

Diario Sport'a göre, Barcelona'nın Arda Güler için Fenerbahçe ile ilk görüşmesini yaptığı aktarıldı. Arda Güler'in de Katalan ekibi istediği öne sürüldü.