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Arda Güler bombası patlıyor! Dünya devi Fenerbahçe'nin kapısını o rakamla çalacak...

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Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023
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Arda Güler bombası patlıyor! Dünya devi Fenerbahçe’nin kapısını o rakamla çalacak...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de Arda Güler'in geleceği merak konusuyken genç yıldız hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Arda için bir dünya devinin devreye girdiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin 20 milyon euro bonservis beklentisinin altı çizildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler paylaşılamıyor. Sarı-Lacivertli kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda'ya bu kez dünya devi bur kulübün talip olduğu iddia edildi.

HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Fenerbahçe'de Arda Güler'in gelecek sezon hangi takımda olacağı merak konusu oldu. Genç yıldız oynadığı futbolla tüm futbolseverleri heyecanlandırdı.

18 yaşında olmasına rağmen top hakimiyeti ve sahada görüş kabiliyeti yüksek olan Arda'nın ismi bugünlerde İspanyol devi Barcelona ile anılıyor.

ARDA GÜLER BOMBASI!

Barcelona'nın, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Arda Güler'i transfer etmek istediği aktarıldı. Ayrıca genç yıldızın peşinde başka Avrupa takımlarının olduğu da belirtildi.

Diario Sport'a göre, Barcelona'nın Arda Güler için Fenerbahçe ile ilk görüşmesini yaptığı aktarıldı. Arda Güler'in de Katalan ekibi istediği öne sürüldü.

Ayrıca haberde Paris Saint-Germain, Arsenal, Newcastle United ve Napoli'nin de genç yıldızı istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Arda için 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklentisi olduğu vurgulanırken, finansal fair play düzenlemelerinde sorun yaşayan Barcelona'nın satın alma opsiyonlu kiralama yolunu düşündüğü iletildi.

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