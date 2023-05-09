Fenerbahçe’ye Atina’da darbe! THY Avrupa Ligi’ne çeyrek finallerde veda etti

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final mücadelesinin son maçında Fenerbahçe, Atina'da Olympiakos ile karşı karşıya geldi. 2-2'lik eşitlikle devam eden serinin son maçında sarı-lacivertli ekip Olympiakos'a direnemedi ve play-off çeyrek finalinde turnuvadan elenerek evinin yolunu tuttu.

Olympiakos, 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için bileti aldı. Rakipleriyle Zalgiris Arena'da şampiyonluk mücadele verecek.