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Fenerbahçe’ye Atina’da darbe! THY Avrupa Ligi’ne çeyrek finallerde veda etti

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Giriş Tarihi: 09.05.2023 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
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Fenerbahçe’ye Atina’da darbe! THY Avrupa Ligi’ne çeyrek finallerde veda etti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final mücadelesinde Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Serinin beşince ve son maçında Atina’da Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 84-72 yenilen sarı-lacivertliler Avrupa Ligi’ne veda etti. Fenerbahçe’yi deviren Olympiakos ise Dörtlü Final'e kalan takımlardan bir tanesi oldu.

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final mücadelesinin son maçında Fenerbahçe, Atina'da Olympiakos ile karşı karşıya geldi. 2-2'lik eşitlikle devam eden serinin son maçında sarı-lacivertli ekip Olympiakos'a direnemedi ve play-off çeyrek finalinde turnuvadan elenerek evinin yolunu tuttu.

Olympiakos, 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için bileti aldı. Rakipleriyle Zalgiris Arena'da şampiyonluk mücadele verecek.

KARŞILAŞMADAN ÖNCE ÇIKAN ANLAR

Karşılaşmanın başında hızlı hücumlardan skor üreten Olympiakos, Papanikolaou'nun 10 sayı kaydettiği ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Guduric'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle etkili olan Fenerbahçe Beko, 16. dakikada Sırp oyuncunun serbest atışlardan kaydettiği sayılarla karşılaşmada ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 29-31. Bu bölümden sonra çabuk toparlanan ve oyun kontrolünü kaybeden sarı-lacivertli ekip karşısında 15-0'lık seri yakalayan Olympiakos, bitime 29 saniye kala farkı 13 sayıya çıkardı: 44-31. Yunanistan temsilcisi, soyunma odasına 44-33 üstün gitti.

1. YARI SONUCU: Olympiakos 44-33 Fenerbahçe Beko

Üçüncü periyotta Motley ile pota altını iyi kullanan Fenerbahçe Beko önünde son bölümde Sloukas ile kritik basketler bulan Olympiakos, final çeyreğine 65-52 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte Guduric'in üçlükleriyle farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe Beko'ya Vezenkov'un sayılarıyla karşılık veren Olympiakos, karşılaşmadan 84-72 galip ayrıldı.

MAÇ SONUCU: Olympiakos 84-72 Fenerbahçe Beko

SAYI İSTATİSTİKLERİ

Olympiakos: Walkup 4, Canaan 2, Papanikolaou 14, Vezenkov 17, Fall 8, Lountzis, Larentzakis 2, Sloukas 22, Bolomboy, Peters 2, Black 2, McKissic 11

Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Dorsey 9, Pierre, Hayes-Davis 5, Jekiri 4, Motley 14, Metecan Birsen, Edwards 10, Guduric 26, Antetokounmpo

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