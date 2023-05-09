Fenerbahçe’ye Atina’da darbe! THY Avrupa Ligi’ne çeyrek finallerde veda etti
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final mücadelesinde Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Serinin beşince ve son maçında Atina’da Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 84-72 yenilen sarı-lacivertliler Avrupa Ligi’ne veda etti. Fenerbahçe’yi deviren Olympiakos ise Dörtlü Final'e kalan takımlardan bir tanesi oldu.
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final mücadelesinin son maçında Fenerbahçe, Atina'da Olympiakos ile karşı karşıya geldi. 2-2'lik eşitlikle devam eden serinin son maçında sarı-lacivertli ekip Olympiakos'a direnemedi ve play-off çeyrek finalinde turnuvadan elenerek evinin yolunu tuttu.
Olympiakos, 19-21 Mayıs tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenecek, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali için bileti aldı. Rakipleriyle Zalgiris Arena'da şampiyonluk mücadele verecek.
KARŞILAŞMADAN ÖNCE ÇIKAN ANLAR
Karşılaşmanın başında hızlı hücumlardan skor üreten Olympiakos, Papanikolaou'nun 10 sayı kaydettiği ilk periyodu 20-15 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Guduric'in 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle etkili olan Fenerbahçe Beko, 16. dakikada Sırp oyuncunun serbest atışlardan kaydettiği sayılarla karşılaşmada ilk kez skor üstünlüğünü ele geçirdi: 29-31. Bu bölümden sonra çabuk toparlanan ve oyun kontrolünü kaybeden sarı-lacivertli ekip karşısında 15-0'lık seri yakalayan Olympiakos, bitime 29 saniye kala farkı 13 sayıya çıkardı: 44-31. Yunanistan temsilcisi, soyunma odasına 44-33 üstün gitti.
1. YARI SONUCU: Olympiakos 44-33 Fenerbahçe Beko
Üçüncü periyotta Motley ile pota altını iyi kullanan Fenerbahçe Beko önünde son bölümde Sloukas ile kritik basketler bulan Olympiakos, final çeyreğine 65-52 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyrekte Guduric'in üçlükleriyle farkı azaltmaya çalışan Fenerbahçe Beko'ya Vezenkov'un sayılarıyla karşılık veren Olympiakos, karşılaşmadan 84-72 galip ayrıldı.
MAÇ SONUCU: Olympiakos 84-72 Fenerbahçe Beko
SAYI İSTATİSTİKLERİ
Olympiakos: Walkup 4, Canaan 2, Papanikolaou 14, Vezenkov 17, Fall 8, Lountzis, Larentzakis 2, Sloukas 22, Bolomboy, Peters 2, Black 2, McKissic 11
Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Dorsey 9, Pierre, Hayes-Davis 5, Jekiri 4, Motley 14, Metecan Birsen, Edwards 10, Guduric 26, Antetokounmpo
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kibariye düştü mü, ne oldu? Son dakika Şarkıcı Kibariye sağlık durumu nasıl?
- Ender Saraç EN HIZLI KİLO VERME yöntemini açıkladı! Vücuttaki ödemi, yağları parçalıyor! Bu tarifle 2 beden zayıflayabilirsiniz...
- Aile dizisi İlyas Koruzade kimdir? Musa Uzunlar hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
- AİLE DİZİSİ 10. BÖLÜM CANLI İZLE! SHOW TV Aile dizisi 10. son bölüm canlı kesintisiz full izle!
- REAL MADRID MANCHESTER CITY CANLI MAÇ İZLE! 9 Mayıs Madrid - Manchester City maçı hangi kanalda, ŞİFRESİZ mi?
- OSMANİYE SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi! Hangi parti, yüzde kaç oy aldı 2023?
- AKSARAY 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi AKSARAY hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- Hangi üniversitelerde ilave kontenjan açılacak son dakika? YKS ilave kontenjan açılacağı üniversiteler hangileri? Öğrencilere...
- AĞRI 2023 SEÇİM SONUÇLARI! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi AĞRI hangi parti, yüzde kaç oy aldı?
- Canan Karatay'a kulak verdi! Demet Akalın'ın 1 haftada 7 kilo verdiren yaz diyeti! İşte her gün tükettiği besin...
- ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları oy oranları!
- SİVAS SEÇİM SONUÇLARI 2023! Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları ne zaman açıklanacak?