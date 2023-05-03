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Anadolu Efes'te forma giyen Chris Singleton kalp krizi geçirdi! Anadolu Efes'ten ilk açıklama: Chris Singleton'ın durumu nasıl?

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Giriş Tarihi: 03.05.2023 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023
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Anadolu Efes’te forma giyen Chris Singleton kalp krizi geçirdi! Anadolu Efes’ten ilk açıklama: Chris Singleton’ın durumu nasıl?

Son dakika haberine göre Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te forma giyen Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 33 yaşındaki basketbolcu hastaneye kaldırıldı. Anadolu Efes, Singleton'ın durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Son dakika haberine göre Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te forma giyen Chris Singleton kalp krizi geçirdi. 33 yaşındaki basketbolcu hastaneye kaldırıldı.

ANADOLU EFES'TEN İLK AÇIKLAMA
A. Efes'in ABD'li basketbolcusu Chris Singleton'ın yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında yapılan tetkiklerde koroner anjiyografisinin temiz çıktığını açıklandı. Singleton'ın ileri tetkiklerinin sürdüğü, bu süre zarfında müşahede altında tutulacağı ifade edildi.



Lacivert-beyazlılardan Chris Singleton'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır" denildi.

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