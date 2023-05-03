Anadolu Efes’te forma giyen Chris Singleton kalp krizi geçirdi! Anadolu Efes’ten ilk açıklama: Chris Singleton’ın durumu nasıl?





Lacivert-beyazlılardan Chris Singleton'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır" denildi.

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