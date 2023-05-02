PFDK sevk raporu yayınlandı: Ali Koç ve BJK’li yöneticiler disiplin kurulunda!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaşlı yöneticiler Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya, sportmenliğe aykırı hareketleri; birçok kulüp de saha olayları ve tezahüratlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.