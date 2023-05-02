PFDK sevk raporu yayınlandı: Ali Koç ve BJK’li yöneticiler disiplin kurulunda!
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaşlı yöneticiler Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya'nın, sportmenliğe aykırı hareketleri; birçok kulübün de saha olayları ve tezahüratları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaşlı yöneticiler Emre Kocadağ ve Serhan Çetinsaya, sportmenliğe aykırı hareketleri; birçok kulüp de saha olayları ve tezahüratlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) PFDK sevk raporu şu şekilde:
"1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ANASTASIOS BAKASETAS'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ERHAN ERDOĞAN'ın 29.04.2023 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2023 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN KAHVECİ'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un 29.04.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 30.04.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi EMRE KOCADAĞ'ın kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi SERHAN ÇETİNSAYA'nın 30.04.2023 tarihinde sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü'nün 01.05.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.- BITEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü teknik sorumlusu HAKAN KELEŞ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü antrenörü SİNAN KÖZEN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 02.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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