Yusuf Yazıcı'nın yeni takımını menajeri duyurdu!
Trabzonspor'daki ikinci döneminde beklentilerin epey uzağında kalan ve taraftarlarda hayal kırıklığı oluşturan Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Kariyerinde bir dönem Trabzonspor forması ile büyük alkış alan ve ardından astronomik bir bedel karşılığında Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı'nın bordo mavililerdeki yeni serüveni eskisi gibi başarılı olmadı.
Bu nedenle futbolcunun Trabzonspor ile sözleşme uzatma ihtimali rafa kaldırıldı.
Futbolcu önümüzdeki yaz bonservisinin bulunduğu Lille'e mecburen dönecek. Yusuf Yazıcı oradan da bir dönem formasını terlettiği Rus ekibi CSKA Moskova'nın yolunu tutacak. Futbolcunun menajeri de CSKA Moskova'nın, Yusuf Yazıcı'ya olan ilgisini doğruladı ve transfer sinyalini verdi.
PERFORMANSIYLA ALKIŞ ALMIŞTI
Kısa bir dönem CSKA Moskova formasını terleten Yusuf Yazıcı, Rus ekibi ile 12 karşılaşmada forma terletirken 8 gol ve 2 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.
Futbolcu bu performansıyla Rus ekibinde kısa sürede taraftarların gönlüne girmeyi başarmıştı.
HAYAL KIRIKLIĞI OLDU
Trabzonspor'a geri dönen Yusuf Yazıcı bu sezon beklentilerin bir hayli altında kaldı. Bordo mavililerde 24 karşılaşmaya çıkan oyuncu 960 dakika sahada kaldı ve 6 gol ile 2 asistlik katkı sağlayabildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2023! ÖSYM YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? TYT, AYT AİS giriş ekranı!
- BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023! E-OKUL meb.gov.tr BİLSEM giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- Raif Karadağ Petrol Fırtınası yazarı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ne zaman öldü? Raif Karadağ hayatı ve eserleri
- YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM 2023-YDS/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı!
- Memur ARA ZAM+REFAH PAYI+Toplu Sözleşme yaz havası estirecek! Temmuzda Maaşlar yüzde kaç artacak? Polis, öğretmen, hemşire,doktor 4 aylık örnek aylıklar…
- FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? 2023 Mayıs ayı FED faiz kararı ne oldu, açıklandı mı?
- 4 AYLIK ENFLASYON açıklandı mı, ne kadar oldu? 2023 emekli memur enflasyon maaş farkı yüzde kaç?
- Tarih belli oldu! Kamu işçilerine zam oranı açıklandı mı? Kamu işçilerine toplu sözleşme zam oranı ne zaman belli olur?
- 2023 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? Memur ara zammı olacak mı, ne zaman?
- Sivasspor - Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman? Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
- Nisan ayı enflasyon oranları bugün mü, yarın mı açıklanacak? TÜİK TEFE- TÜFE Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
- Cudi Gabar hangi il sınırında yer alıyor? Cudi Gabar dağı nerede, hangi ilde? Aybüke Yalçın petrol kuyusu...