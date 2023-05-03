Yusuf Yazıcı’nın yeni takımını menajeri duyurdu!

Bu nedenle futbolcunun Trabzonspor ile sözleşme uzatma ihtimali rafa kaldırıldı.

Futbolcu önümüzdeki yaz bonservisinin bulunduğu Lille'e mecburen dönecek. Yusuf Yazıcı oradan da bir dönem formasını terlettiği Rus ekibi CSKA Moskova'nın yolunu tutacak. Futbolcunun menajeri de CSKA Moskova'nın, Yusuf Yazıcı'ya olan ilgisini doğruladı ve transfer sinyalini verdi.