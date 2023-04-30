Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt: Biz sizin adınıza utanıyoruz
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un yüksek divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Açıklamada "116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi. Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin" denildi.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden "Biz, sizin adınıza utanıyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, "Hemen her gün art arda yaptığınız tutarsız açıklamaların büyük bir bölümüne, toplumsal gerginliği artırmamak adına, karşılık vermiyoruz. Kullandığınız kutuplaştırıcı dilden, iftira dolu söylemlerinizden, yarattığınız hikayelerle yaptığınız manipülasyonlardan ve toplumu ayrıştırmaktan artık vazgeçin." ifadeleri kullanıldı.
"BİZ UTANÇ DOLU SEVİYEYE İNMEYECEĞİZ"
Galatasaray'ın sahada kalmaya devam edeceğine vurgu yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi. Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin. Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz. Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz."
ALİ KOÇ NE DEDİ?
Fenerbahçe'de Sivasspor maçından önce Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı düzenlendi.
Toplantıda hayli sert olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalar yaptı.
Ali Koç, Galatasaray'ın projelerini hedef alıp şu sözleri sarf etti:
"Ligi bitirmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez demeliydik. Şampiyonluk posterlerini revize etmeyi Allah hiçbir kulübe nasip etmesin! Siz her dönemin güçleriyle kol kola olmayı bilen bir yapısınız. Şu seçimler bir bitsin, Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım sizlere!"
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