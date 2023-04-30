Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yanıt: Biz sizin adınıza utanıyoruz

"BİZ UTANÇ DOLU SEVİYEYE İNMEYECEĞİZ"

Galatasaray'ın sahada kalmaya devam edeceğine vurgu yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"116 yıllık güzide rakibimiz, başındaki yöneticiler yüzünden, kuruluşundan bu yana düşmediği bir seviyeye indi. Başarısızlıklarınız, şahsi hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullandığınız nefret diliyle Türk sporunu ve insanlarımızı daha fazla germeyin. Biz, tarihte hiç görülmemiş bu utanç dolu seviyeye inmeyeceğiz. Sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edeceğiz."

ALİ KOÇ NE DEDİ?

Fenerbahçe'de Sivasspor maçından önce Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda hayli sert olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalar yaptı.

Ali Koç, Galatasaray'ın projelerini hedef alıp şu sözleri sarf etti:

"Ligi bitirmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez demeliydik. Şampiyonluk posterlerini revize etmeyi Allah hiçbir kulübe nasip etmesin! Siz her dönemin güçleriyle kol kola olmayı bilen bir yapısınız. Şu seçimler bir bitsin, Florya projesinde neler döndüğünü bir anlatalım sizlere!"