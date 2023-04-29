Sivasspor Fenerbahçe canlı anlatım | Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor, bugün saat 19.00'da Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor karşısında galibiyet arıyor.
Sivasspor'un sahasında mücadele edecek olan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda şansını sürdürebilmek için kazanmayı amaçlıyor.
SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Maç Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da.
Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Serdar Aziz, Samet, Peres, Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Ferdi, Valencia, Joao Pedro
FENERBAHÇE İLE GALATASARAY ARASINDAKİ PUAN FARKI 6
Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla 2. sırada giriyor.
Süper Lig'de son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, aynı haftayı beraberlikle kapatan lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti.
Son haftalarda çıkışa geçen ve son maçında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor ise 37 puanla 10. sırada yer alıyor.
MAÇIN HAKEMLERİ KİM?
Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Furkan Ürün yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Erdoğan olacak.
Müsabakada Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak.
Coşkun'a, AVAR'da Burak Şeker ile Erdem Bayık eşlik edecek.
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